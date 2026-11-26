13 अक्टूबर को राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने ने पूर्व रेल मंत्री लालू यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोप तय किए थे।

वहीं, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पर आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था।

यादव परिवार ने जांच पर सवाल उठाए और कहा कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और मामला राजनीति से प्रेरित है।

इसके बाद वे हाई कोर्ट पहुंचे थे।