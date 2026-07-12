शाहीन बाग में कब्र की सुरक्षा पर दिल्ली कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- कब्रिस्तान सबके लिए देश Jul 12, 2026

दिल्ली की एक अदालत ने शाहीन बाग के कब्रिस्तान में एक महिला की कब्र को सुरक्षा देने की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक कब्रिस्तान पूरे समाज के लिए होते हैं, न कि किसी एक परिवार के लिए। याचिकाकर्ता एम बशारत हुसैन ने दलील दी थी कि इस्लामी कानून कब्र को तब तक नहीं छेड़ने की बात कहता है, जब तक शव पूरी तरह से गल न जाए। हालांकि, अदालत ने महसूस किया कि किसी एक कब्र को विशेष सुरक्षा देना दूसरों के लिए एक गलत मिसाल बन जाएगा।