कुलदीप सेंगर मामले से जुड़े जाली प्रमाण पत्र दावे पर दिल्ली कोर्ट का आदेश, हर 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब देश Apr 30, 2026

दिल्ली की एक अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर से जुड़े एक मामले में आगे की जांच करने का निर्देश दिया है। यह मामला पीड़िता और उसके परिवार के खिलाफ दर्ज हुआ था। इस बार जांच इस बात पर केंद्रित है कि क्या पीड़िता के परिवार ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है। यह कदम एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर आकाशमणि त्रिपाठी की अर्जी के बाद उठाया गया।

उनकी अर्जी में कहा गया है कि शशि सिंह, जिन्हें 2019 में बरी कर दिया गया था, उनके एक रिश्तेदार ने आरोप लगाया कि उनकी उम्र साबित करने के लिए एक जाली स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया गया था, ताकि पूर्व भाजपा नेता कुलदीप सिंह सेंगर को झूठे मामले में फंसाया जा सके।