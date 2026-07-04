शरजील और खालिद की जमानत पर फैसला टला, UAPA मामले में और लंबा इंतजार

खालिद और शरजील ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया

खालिद ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी का जिक्र किया जिसमें कहा गया था कि UAPA जैसे कड़े कानूनों में भी जमानत एक नियम है। उनका कहना था कि पिछली बार जब उनकी जमानत अर्जी खारिज हुई थी, उसके बाद इस टिप्पणी से अब हालात बदल गए हैं। वहीं, शरजील ने इस बात पर जोर दिया कि वह 6 साल से भी ज्यादा समय (जुलाई 2026 तक लगभग 6 साल 5 महीने) से जेल में बंद हैं, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ आरोप तय नहीं हुए हैं।