धुएं में फंसे बच्चे, ले मेरिडियन गोवा को 10 लाख का हर्जाना

कमरे में लगे डोरबेल से चिंगारियां निकलने लगी थीं और एयर कंडीशनिंग के पास आग लग गई थी, जिस कारण पूरा कमरा धुएं से भर गया। हालात इतने बिगड़ गए कि एक बच्चा कुछ समय के लिए बेहोश भी हो गया था।

कमीशन ने पाया कि होटल में सुरक्षा के कोई सही इंतजाम नहीं थे और उसने होटल द्वारा दिए गए सभी बहानों को सिरे से खारिज कर दिया। कमीशन ने चेतावनी दी है कि यदि ले मेरिडियन 4 हफ्तों के भीतर इस रकम का भुगतान नहीं करता है, तो उन्हें अतिरिक्त ब्याज भी देना होगा।