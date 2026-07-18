धुएं में फंसे बच्चे, ले मेरिडियन गोवा को 10 लाख का हर्जाना
गोवा के ले मेरिडियन होटल में छुट्टियां मनाने गया एक परिवार उस समय गहरे सदमे में आ गया, जब उनके 3 और 10 साल के बच्चे धुएं से भरे एक कमरे में फंस गए। दरअसल, कमरे का की-कार्ड काम करना बंद कर गया था, जिससे वे बाहर नहीं निकल पाए। इस भयानक अनुभव के लिए दिल्ली कंज्यूमर कमीशन ने अब होटल को 10 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है।
कमीशन ने ले मेरिडियन की सुरक्षा में कमियां पाईं
कमरे में लगे डोरबेल से चिंगारियां निकलने लगी थीं और एयर कंडीशनिंग के पास आग लग गई थी, जिस कारण पूरा कमरा धुएं से भर गया। हालात इतने बिगड़ गए कि एक बच्चा कुछ समय के लिए बेहोश भी हो गया था।
कमीशन ने पाया कि होटल में सुरक्षा के कोई सही इंतजाम नहीं थे और उसने होटल द्वारा दिए गए सभी बहानों को सिरे से खारिज कर दिया। कमीशन ने चेतावनी दी है कि यदि ले मेरिडियन 4 हफ्तों के भीतर इस रकम का भुगतान नहीं करता है, तो उन्हें अतिरिक्त ब्याज भी देना होगा।