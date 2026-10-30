दिल्ली के नए इको-फ्रेंडली फुटपाथ खींच रहे हैं सबका ध्यान, लोगों ने बताई अपनी दिक्कतें

AI द्वारा तैयार की गई एक तस्वीर, जिसमें एक हाई हील फुटपाथ में फंसी दिख रही थी, वह तेजी से वायरल हुई। इसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने बताया है कि इन फुटपाथों पर उनके पैर फिसल गए या ट्रॉली चलाने में उन्हें दिक्कत हुई।

कई लोगों ने यह बात भी उठाई है कि इन खाली जगहों में घास-फूस और कूड़ा-कचरा जमा होने लगता है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की टीम को जलभराव की समस्या से निपटने के लिए तारीफ मिल रही है, मगर कई लोग उम्मीद जता रहे हैं कि भविष्य में जब ऐसे डिजाइन बनाएं जाएं, तो पैदल चलने वालों की सुरक्षा और उनकी सुविधा का खास ध्यान रखा जाए, और साथ ही पर्यावरण को मिलने वाले फायदे भी बने रहें।