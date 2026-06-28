दिल्ली में 1.27 लाख रेबीज वैक्सीन बर्बाद, मुख्यमंत्री ने लापरवाही पर 7 अधिकारियों को किया निलंबित देश Jun 28, 2026

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दवाइयों के भंडारण में बड़ी लापरवाही के चलते 7 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें 5 फार्मासिस्ट भी शामिल हैं। दरअसल, इस लापरवाही की वजह से 1.27 लाख से ज्यादा एंटी-रेबीज वैक्सीन की शीशियां अस्पतालों तक पहुंच ही नहीं पाईं। यह कार्रवाई सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी (CPA) के जनकपुरी स्थित गोदाम की जांच के बाद हुई है। इस जांच में पता चला कि गोदाम में कोल्ड स्टोरेज की गंभीर कमियां थीं। मीडिया की एक रिपोर्ट सामने आने के बाद ही इस पूरे मामले का खुलासा हुआ था।