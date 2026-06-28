दिल्ली में 1.27 लाख रेबीज वैक्सीन बर्बाद, मुख्यमंत्री ने लापरवाही पर 7 अधिकारियों को किया निलंबित
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दवाइयों के भंडारण में बड़ी लापरवाही के चलते 7 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें 5 फार्मासिस्ट भी शामिल हैं। दरअसल, इस लापरवाही की वजह से 1.27 लाख से ज्यादा एंटी-रेबीज वैक्सीन की शीशियां अस्पतालों तक पहुंच ही नहीं पाईं। यह कार्रवाई सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी (CPA) के जनकपुरी स्थित गोदाम की जांच के बाद हुई है। इस जांच में पता चला कि गोदाम में कोल्ड स्टोरेज की गंभीर कमियां थीं। मीडिया की एक रिपोर्ट सामने आने के बाद ही इस पूरे मामले का खुलासा हुआ था।
CPA जांच में दवा प्रबंधन की बड़ी खामियां सामने आईं
जांच में CPA के गोदामों में दवा प्रबंधन की गंभीर खामियां उजागर हुई हैं। इन खामियों के कारण दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं में बाधाएं आ रही हैं, जो ऐसे समय में और भी चिंताजनक है जब रेबीज के मामले बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भ्रष्टाचार और लापरवाही को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने (जीरो टॉलरेंस) की अपनी नीति पर जोर दिया। उन्होंने साफ कहा कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि आम जनता के स्वास्थ्य से कोई खिलवाड़ न हो।