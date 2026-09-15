दिल्ली की मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया 13,820 करोड़ रुपये का 'सेवा संकल्प अभियान'

इस अभियान के तहत कई बड़े काम होंगे। करीब 8,000 करोड़ रुपये यमुना नदी से जुडे सुधारों पर खर्च किए जाएंगे, और लोक निर्माण विभाग (PWD) के लिए 2,800 करोड़ रुपये की योजना है। आम लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके, इसके लिए हर विधानसभा क्षेत्र में 'सेवा सेतु' कैंप लगाए जाएंगे।

17 सितंबर को एक बहुत बड़ा रक्तदान शिविर भी होगा, जिसका लक्ष्य एक ही दिन में 2,500 यूनिट खून इकट्ठा करना है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य जांच, युवाओं के लिए प्रतियोगिताएं और पूरे दिल्ली में 70 लाख पेड़-पौधे लगाने की एक बड़ी योजना भी इसी अभियान का हिस्सा है। इस अभियान का मकसद दिल्ली को और साफ-सुथरा, हरा-भरा और अच्छी कनेक्टिविटी वाला बनाना है, खासकर उन युवाओं के लिए जो इसमें बढ-चढकर हिस्सा लेना चाहते हैं।