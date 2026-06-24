दिल्ली में 10 वर्षीय बच्ची से बलात्कार और हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है

दिल्ली: 10 वर्षीय बच्ची की बलात्कार के बाद हत्या, 7 घंटे में ऐसे पकड़ा गया आरोपी

लेखन आबिद खान 02:04 pm Jun 24, 202602:04 pm

क्या है खबर?

दिल्ली के महरौली में 10 साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी कैब ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मुठभेड़ के दौरान उसे गोली लगी है। आरोपी कैब ड्राइवर ने 22 जून की सुबह महरौली के फुटपाथ से बच्ची को अगवा किया था। इसके बाद बलात्कार कर हत्या कर दी और शव जंगल में फेंक दिया। आइए जानते हैं पुलिस ने कैसे घंटों के भीतर ही घटनाक्रम का खुलासा किया।