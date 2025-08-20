दिल्ली के दरियागंज में जर्जर इमारत गिरी, 3 लोगों की दबकर मौत
क्या है खबर?
दिल्ली के दरियागंज इलाके में बुधवार को एक इमारत भरभराकर गिर गई, जिसके मलबे में दबकर 3 लोगों की मौत हो गई है। घटना में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसा सद्भावना पार्क के पास हुआ है। दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने बताया कि 4 दमकल गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा गया है। मौके पर गिरी दो मंजिला इमारत जर्जर बताई जा रही है। पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है।
हादसा
कई लोगों के दबे होने की आशंका
पुलिस ने बताया कि घटना की सूचना दोपहर में 12:14 बजे मिली थी, जिसके बाद बचाव दल की टीम रवाना की गई। मौके पर कई लोगों के दबे होने की आशंका है। पुलिस का कहना है कि इमारत के बगल में दूसरी इमारत का निर्माण कार्य चल रहा है। बताया जा रहा है कि इमारत का एक हिस्सा गिरा है। पुलिस का कहना है कि दिल्ली नगर निगम से इमारत के संबंध में जानकारी मांगी जा रही है।
ट्विटर पोस्ट
घटना के बाद मौके पर मौजूद पुलिस
VIDEO | Three people died after a building collapsed near Sadbhavna Park in central Delhi’s Daryaganj on Wednesday, an official said.— Press Trust of India (@PTI_News) August 20, 2025
An information about the incident was received at 12.14 pm following which four fire tenders were rushed to the spot where a building, consisting… pic.twitter.com/af6rUUb1GH