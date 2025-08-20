दिल्ली के दरियागंज में जर्जर इमारत गिरी, 3 लोगों की दबकर मौत

हादसा

कई लोगों के दबे होने की आशंका

पुलिस ने बताया कि घटना की सूचना दोपहर में 12:14 बजे मिली थी, जिसके बाद बचाव दल की टीम रवाना की गई। मौके पर कई लोगों के दबे होने की आशंका है। पुलिस का कहना है कि इमारत के बगल में दूसरी इमारत का निर्माण कार्य चल रहा है। बताया जा रहा है कि इमारत का एक हिस्सा गिरा है। पुलिस का कहना है कि दिल्ली नगर निगम से इमारत के संबंध में जानकारी मांगी जा रही है।