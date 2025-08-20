LOADING...
होम / खबरें / देश की खबरें / दिल्ली के दरियागंज में जर्जर इमारत गिरी, 3 लोगों की दबकर मौत
दिल्ली के दरियागंज में जर्जर इमारत गिरी, 3 लोगों की दबकर मौत
दिल्ली में जर्जर इमारत का हिस्सा गिरा

दिल्ली के दरियागंज में जर्जर इमारत गिरी, 3 लोगों की दबकर मौत

लेखन गजेंद्र
Aug 20, 2025
01:52 pm
क्या है खबर?

दिल्ली के दरियागंज इलाके में बुधवार को एक इमारत भरभराकर गिर गई, जिसके मलबे में दबकर 3 लोगों की मौत हो गई है। घटना में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसा सद्भावना पार्क के पास हुआ है। दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने बताया कि 4 दमकल गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा गया है। मौके पर गिरी दो मंजिला इमारत जर्जर बताई जा रही है। पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है।

हादसा

कई लोगों के दबे होने की आशंका

पुलिस ने बताया कि घटना की सूचना दोपहर में 12:14 बजे मिली थी, जिसके बाद बचाव दल की टीम रवाना की गई। मौके पर कई लोगों के दबे होने की आशंका है। पुलिस का कहना है कि इमारत के बगल में दूसरी इमारत का निर्माण कार्य चल रहा है। बताया जा रहा है कि इमारत का एक हिस्सा गिरा है। पुलिस का कहना है कि दिल्ली नगर निगम से इमारत के संबंध में जानकारी मांगी जा रही है।

ट्विटर पोस्ट

घटना के बाद मौके पर मौजूद पुलिस