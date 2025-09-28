LOADING...
होम / खबरें / देश की खबरें / दिल्ली: IGI हवाई अड्डे समेत कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, सतर्क हुई पुलिस
दिल्ली: IGI हवाई अड्डे समेत कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, सतर्क हुई पुलिस
दिल्ली में IGI हवाई अड्डे समेत कई स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी

दिल्ली: IGI हवाई अड्डे समेत कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, सतर्क हुई पुलिस

लेखन भारत शर्मा
Sep 28, 2025
04:55 pm
क्या है खबर?

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रमुख इमारतों और स्कूलों में बम की धमकियां मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को भी इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (IGI) हवाई अड्डे समेत कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉयड की मदद से सघन तलाशी अभियान चलाया, लेकिन कुछ नहीं मिला। पुलिस अब धमकी भेजने वाले का पता लगाने में जुटी है।

धमकी

आरोपी ने ईमेल के जरिए दी धमकी

दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि आरोपी ने IGI हवाई अड्डे के साथ द्वारका स्थित CRPF पब्लिक स्कूल और कुतुब मीनार के पास स्थित सर्वोदय विद्यालय प्रबंधन को ईमेल के जरिए बम धमाके की धमकी भेजी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हवाई अड्डे पर यात्रियों को प्रभावित किए बिना तलाशी अभियान चलाया, जबकि स्कूलों को खाली कराकर जांच की गई, लेकिन कुछ संदिग्ध नहीं मिला। अधिकारियों ने बताया कि धमकी भेजने वाले का पता लगाया जा रहा है।

अन्य

जम्मू हवाई अड्डे पर बम की झूठी धमकी

इससे पहले जम्मू हवाई अड्डे को भी ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद अधिकारियों ने पूरी तरह से तोड़फोड़-रोधी अभ्यास किया। हालांकि, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) और जम्मू-कश्मीर पुलिस को तलाशी के दौरान कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के एक अधिकारी ने PTI से कहा, "आज सुबह एक निजी एयरलाइनर को एक ईमेल के जरिए बम धमाके की धमकी दी गई थी।"