VPN से छिपकर धमकी देने वालों की अब खैर नहीं, दिल्ली पुलिस ने बनाई नई हाई-टेक यूनिट
दिल्ली में लगातार बढ़ रही नकली बम धमकियों को देखते हुए, खासकर स्कूलों, अस्पतालों, अदालतों और यहां तक कि हवाई अड्डे पर, पुलिस ने एक नया बम थ्रेट ईमेल जांच सेल बनाया है। इस यूनिट की देखरेख ACP पवन कुमार कर रहे हैं। इसमें एक छोटी टीम बनाई गई है, जो ऐसे पेचीदा मामलों पर ही काम करेगी। इन मामलों की जांच इसलिए मुश्किल होती है क्योंकि धमकी देने वाले अक्सर VPN और फर्जी पहचान का इस्तेमाल कर अपनी लोकेशन छिपा लेते हैं।
बम थ्रेट ईमेल का विश्लेषण करने वाला सेल
शहर में आने वाले हर बम थ्रेट ईमेल की जांच के लिए अब यह सेल ही मुख्य केंद्र होगा। यह टीम तकनीकी जांच करेगी कि क्या धमकी असली है या केवल एक अफवाह। इसके साथ ही, वे संदेशों के पैटर्न पर भी नजर रखेंगे और यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये ईमेल आखिर कहां से भेजे गए हैं। किसी भी धमकी की जानकारी मिलते ही जिला पुलिस तुरंत इस टीम को सूचित करेगी, ताकि जांच तेजी से आगे बढ़ सके। तब तक, स्थानीय टीमें जमीन पर हालात संभालना जारी रखेंगी।