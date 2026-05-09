VPN से छिपकर धमकी देने वालों की अब खैर नहीं, दिल्ली पुलिस ने बनाई नई हाई-टेक यूनिट

बम थ्रेट ईमेल का विश्लेषण करने वाला सेल

शहर में आने वाले हर बम थ्रेट ईमेल की जांच के लिए अब यह सेल ही मुख्य केंद्र होगा। यह टीम तकनीकी जांच करेगी कि क्या धमकी असली है या केवल एक अफवाह। इसके साथ ही, वे संदेशों के पैटर्न पर भी नजर रखेंगे और यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये ईमेल आखिर कहां से भेजे गए हैं। किसी भी धमकी की जानकारी मिलते ही जिला पुलिस तुरंत इस टीम को सूचित करेगी, ताकि जांच तेजी से आगे बढ़ सके। तब तक, स्थानीय टीमें जमीन पर हालात संभालना जारी रखेंगी।