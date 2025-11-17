सऊदी अरब के बस हादसे में एक परिवार के 18 सदस्यों की मौत, 3 पीढ़ियां खत्म
क्या है खबर?
सऊदी अरब में सोमवार तड़के हुए भीषण सड़क हादसे में जिन 43 भारतीयों की मौत हुई है, उसमें एक ही परिवार के 18 लोग शामिल हैं। मृतकों में 9 व्यस्क और 9 बच्चे हैं, जिनको हादसे वाले दिन हैदराबाद के लिए लौटना था। हादसे में परिवार की 3 पीढ़ियां खत्म हो गई हैं। परिवार के सदस्य उमराह करने के लिए सऊदी अरब पहुंचे थे। हैदराबाद में अन्य परिजन उनके लौटने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दुखद खबर मिली।
बयान
हैदराबाद के शेख परिवार के सदस्य थे मृतक
मृतक हैदराबाद के शेख परिवार के सदस्य थे। परिवार के आसिफ ने बताया कि उनके भाई नसीरुद्दीन (70), उनकी पत्नी अख्तर बेगम (62), बेटे सलाउद्दीन (42), बेटियों अमीना (44), रिजवाना (38) और शबाना (40) और उनके बच्चे उमराह के लिए 8 दिन पहले गए थे। उन्होंने बताया कि हादसे में उनके भाई का पूरा परिवार खत्म हो गया, जिसके बाद घर में मातम फैला हुआ है। सभी मृतकों के शव भारत लाने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं।
हादसा
कैसे हुआ था हादसा?
करीब 43 भारतीय तीर्थयात्रियों का एक दल बस में सवार होकर मक्का से मदीना के लिए रवाना हुआ था। इस दौरान मुफरीहाट के निकट चालक के नियंत्रण खो देने से बस सामने से आ रहे डीजल से भरे टैंकर से टकरा गई। इसके बाद हुए धमाके में अधिकतर यात्रियों की जलने से मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख जताया है और दूतावास से पीड़ित परिवार की हरसंभव सहायता के लिए कहा है।