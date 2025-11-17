सऊदी अरब के बस हादसे में एक परिवार के 18 सदस्यों की मौत, 3 पीढ़ियां खत्म

सऊदी अरब में हुए बस हादसे में एक ही परिवार के 18 सदस्यों की मौत

लेखन गजेंद्र 06:57 pm Nov 17, 202506:57 pm

क्या है खबर?

सऊदी अरब में सोमवार तड़के हुए भीषण सड़क हादसे में जिन 43 भारतीयों की मौत हुई है, उसमें एक ही परिवार के 18 लोग शामिल हैं। मृतकों में 9 व्यस्क और 9 बच्चे हैं, जिनको हादसे वाले दिन हैदराबाद के लिए लौटना था। हादसे में परिवार की 3 पीढ़ियां खत्म हो गई हैं। परिवार के सदस्य उमराह करने के लिए सऊदी अरब पहुंचे थे। हैदराबाद में अन्य परिजन उनके लौटने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दुखद खबर मिली।