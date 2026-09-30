दिल्ली में हवा फिर बिगड़ी, पारा चढ़ा: बारिश से भी अब नहीं मिलेगी राहत

मंगलवार को जहां दिल्ली में थोड़ी ठंडक महसूस हुई, वहीं बुधवार को न्यूनतम तापमान बढ़कर 22.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) का कहना है कि आसमान ज्यादातर साफ और सूखा ही रहेगा।

बुधवार को दिन का तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। वहीं, 1 और 2 अक्टूबर को यह लगभग 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। ऐसे में, अभी मौसम को सुहावना बनाने वाली बारिश की कोई उम्मीद नहीं है।