दिल्ली में हवा फिर बिगड़ी, पारा चढ़ा: बारिश से भी अब नहीं मिलेगी राहत
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दिल्ली की हवा की गुणवत्ता एक बार फिर खराब होकर 'मध्यम' श्रेणी में आ गई है। बुधवार सुबह दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 107 पर पहुंच गया, जो मंगलवार के मुकाबले 30 अंक ज्यादा है।
प्रदूषण में यह बढ़ोतरी इसलिए हुई है क्योंकि जो बारिश और तेज हवाएं प्रदूषण को साफ करती थीं, वे अब शांत हो गई हैं। अब गर्मी का असर बढ़ने लगा है।
दिल्ली का न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस
मंगलवार को जहां दिल्ली में थोड़ी ठंडक महसूस हुई, वहीं बुधवार को न्यूनतम तापमान बढ़कर 22.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) का कहना है कि आसमान ज्यादातर साफ और सूखा ही रहेगा।
बुधवार को दिन का तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। वहीं, 1 और 2 अक्टूबर को यह लगभग 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। ऐसे में, अभी मौसम को सुहावना बनाने वाली बारिश की कोई उम्मीद नहीं है।