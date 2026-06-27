खालिस्तानी गुटों ने दी हमले की धमकी, दिल्ली-उत्तराखंड में हाई अलर्ट देश Jun 27, 2026

खालिस्तानी गुटों की ओर से हमले की धमकी वाले ईमेल पुलिस को मिले हैं, जिसके बाद दिल्ली और उत्तराखंड में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन धमकियों में मंदिर, सरकारी कार्यालय, नेता, रेलवे स्टेशन और पुलिस को निशाना बनाने की बात कही गई है। दोनों राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं और किसी भी बड़े हादसे पर पैनी नजर बनाए हुए हैं।