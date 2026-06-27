खालिस्तानी गुटों ने दी हमले की धमकी, दिल्ली-उत्तराखंड में हाई अलर्ट
खालिस्तानी गुटों की ओर से हमले की धमकी वाले ईमेल पुलिस को मिले हैं, जिसके बाद दिल्ली और उत्तराखंड में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन धमकियों में मंदिर, सरकारी कार्यालय, नेता, रेलवे स्टेशन और पुलिस को निशाना बनाने की बात कही गई है। दोनों राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं और किसी भी बड़े हादसे पर पैनी नजर बनाए हुए हैं।
चमोली में झड़प के बाद 4 लोग घायल
इस तनावपूर्ण माहौल की शुरुआत इस महीने की शुरुआत में उत्तराखंड के चमोली में हुई अशांति के बाद हुई थी। वहां स्थानीय व्यापारियों और निहंग सिख तीर्थयात्रियों के बीच हुई झड़प हिंसक हो गई, जिससे 4 लोग घायल हो गए। पुलिस की गिरफ्तारी के बाद निहंगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया था, लेकिन अब मध्यस्थता की कोशिशों से मामला शांत हो गया है। अधिकारी इस घटना की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दे रहे हैं।