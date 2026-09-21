दिल्ली हवाई अड्डे पर खुला तीसरा रनवे, उड़ानें अब होंगी पहले से तेज और सुरक्षित

इस बदलाव के तहत रनवे की सतह को नया किया गया है। साथ ही, इंतजार का समय कम करने के लिए एक तेज एग्जिट टैक्सीवे भी जोड़ा गया है। बेहतर लाइटिंग और ज्यादा मजबूत पेवमेंट भी लगाए गए हैं, ताकि विमानों के टेकऑफ और लैंडिंग और भी ज्यादा आसान और सुरक्षित हों। इन बदलावों से दिल्ली एयरपोर्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम कर पाएगा और यात्रियों की बढ़ती भीड़ को बेहतर तरीके से संभाल सकेगा। डायल के CEO प्रदीप पणिक्कर ने इस पर कहा, "रनवे 11R/29L का फिर से चालू होना दिल्ली एयरपोर्ट के लिए एक बड़ा पड़ाव है। हम लगातार ऐसे एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं जो भविष्य की जरूरतों को पूरा कर सकें।"