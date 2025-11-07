दिल्ली हवाई अड्डे पर तकनीकी खराबी से 100 से अधिक उड़ानें प्रभावित, मची अफरा-तफरी

दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शुक्रवार को एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) सिस्टम में तकनीकी खराबी के कारण कम से कम 100 उड़ानें प्रभावित हुई हैं। इससे हवाई अड्डे पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। हवाई अड्डा प्राधिकरण ने देरी की पुष्टि करते हुए यात्रियों को उड़ानों की स्थिति पर नजर रखने की सलाह दी है। इंजीनियर और ATC अधिकारी समस्या का समाधान करने में लगे हैं। अभी सॉफ्टवेयर की समस्या को कारण बताया जा रहा है।

बयान हवाई अड्डा प्राधिकरण ने क्या कहा? हवाई अड्डा प्राधिकरण के एक आधिकारिक बयान में कहा, "ATC सिस्टम में तकनीकी समस्या के कारण, दिल्ली हवाई अड्डे में उड़ान संचालन में देरी हो रही है। हमारी टीम इसे जल्द से जल्द हल करने के लिए डायल सहित सभी हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से काम कर रही है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम उड़ान अपडेट के लिए अपनी संबंधित एयरलाइनों के संपर्क में रहें। हमें हुई असुविधा के लिए खेद है।"

निर्देश स्पाइसजेट ने सबसे पहले उठाई समस्या भारत की किफायती एयरलाइन में शामिल स्पाइसजेट ने सबसे पहले इस मुद्दे को एक्स पर उठाया था। स्पाइसजेट ने लिखा, "दिल्ली में ATC में तकनीकी समस्या के कारण, सभी प्रस्थान, आगमन और उनसे जुड़ी उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि वे spicejet.com के जरिए अपनी उड़ानों की स्थिति पर नजर रखें।" इसके बाद अन्य एयरलाइंस ने भी अपने यात्रियों को दिशानिर्देश जारी किए हैं। मामले पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय भी नजर बनाए हुए है।

देरी उड़ानों में 30 मिनट से भी अधिक की देरी इंडिगो ने भी अपनी कई फ्लाइट में हो रही देरी का कारण ATC प्रणाली की समस्या को ही बताया है। एयरलाइन ने कहा, "एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) प्रणाली में तकनीकी समस्या के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन में देरी हो रही है।" इस बीच, कई यात्रियों ने बताया कि इस गड़बड़ी के कारण कई उड़ानों में 30 मिनट से भी अधिक की देरी हुई है। जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।