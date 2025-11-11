दिल्ली में GRAP के तहत तीसरे चरण की पाबंदियां लागू (फाइल तस्वीर)

दिल्ली में वायु प्रदूषण 'खतरनाक' स्तर पर पहुंचा, GRAP-3 के तहत पाबंदियां लागू

लेखन गजेंद्र 10:55 am Nov 11, 202510:55 am

क्या है खबर?

दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से हवा की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हुआ है, जिसे देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CQAM) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण को लागू कर दिया है। मंगलवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) सुबह 9 बजे 425 पर पहुंच गया, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है। इससे पता चलता है कि दिल्ली की हवा खतरनाक है। AQI 401 से 450 के बीच होने पर GRAP-3 लागू होता है।