दिल्ली में दिवाली और सर्दियों से पहले प्रदूषण फिर बढ़ गया है

#NewsBytesExplainer: दिल्ली में सर्दियों के दौरान क्यों बढ़ता है प्रदूषण, मौजूदा उपाय क्यों नहीं है कारगर?

लेखन आबिद खान 05:53 pm Nov 07, 202605:53 pm

क्या है खबर?

दिवाली से ठीक पहले दिल्ली में वायु प्रदूषण और भी ज्यादा गंभीर हो गया है। वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 के करीब पहुंच गया है और कई निगरानी केंद्रों पर प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है। स्थिति को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने GRAP के तीसरे चरण को लागू कर दिया है। इसके बाद दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। आइए प्रदूषण की वजह समझते हैं।