लाल किला कार विस्फोट मामले में राजनाथ सिंह बोले- दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा
लेखन गजेंद्र
Nov 11, 2025
12:02 pm
क्या है खबर?

दिल्ली में लाल किले के पास कार में हुए भीषण विस्फोट के मामले में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कड़ी कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने दिल्ली रक्षा संवाद कार्यक्रम में अंग्रेजी में कहा कि अग्रणी जांच एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं, जल्द ही निष्कर्षों को सार्वजनिक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाने की बात कही और कहा कि उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

क्या बोले राजनाथ?

राजनाथ ने कहा, "कल दिल्ली में हुई दुखद दुर्घटना में जान गंवाने वाले सभी लोगों के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। इस मंच से, मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अग्रणी जांच एजेंसियां घटना की त्वरित और गहन जांच कर रही हैं। निष्कर्ष जल्द सार्वजनिक किए जाएंगे। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा और उन्हें किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा।"

CJI ने भी घटना पर दुख प्रकट किया

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों और वकीलों से मिलकर घटना पर दुख जताया और मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक मिनट का मौन रखा। उन्होंने कहा, "हम कल दिल्ली में हुई कायरतापूर्ण घटना पर ध्यान देते हैं। मैं उन लोगों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपनी जान गंवाई। कोई शब्द इस क्षति के दर्द को कम नहीं कर सकता। हम एकजुटता से खड़े हैं।"

