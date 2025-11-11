लाल किला कार विस्फोट मामले में राजनाथ सिंह बोले- दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा

बयान

क्या बोले राजनाथ?

राजनाथ ने कहा, "कल दिल्ली में हुई दुखद दुर्घटना में जान गंवाने वाले सभी लोगों के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। इस मंच से, मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अग्रणी जांच एजेंसियां घटना की त्वरित और गहन जांच कर रही हैं। निष्कर्ष जल्द सार्वजनिक किए जाएंगे। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा और उन्हें किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा।"