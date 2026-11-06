भगवान श्रीकृष्ण पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ मामला दर्ज

अधिवक्ता ने आगरा दीवानी न्यायालय में परिवाद दाखिल कर दलील दी कि भगवान श्रीकृष्ण के वंशज आज भी भारत में हैं, जिनमें जादौन, जडेजा और भाटी क्षत्रिय शामिल हैं।

उन्होंने इसके लिए मथुरा गजेटियर और अलेक्जेंडर कनिंघम की 1882-83 की पुस्तक 'रिपोर्ट इन ईस्टर्न राजपूताना' का उल्लेख किया है।

कोर्ट ने मामला दर्ज कर लिया है और सुनवाई के लिए 14 दिसंबर की तारीख तय की है। देश भर में शास्त्री की टिप्पणी की आलोचना हो रही है।