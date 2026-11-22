मुंबई: ब्रेकअप से नाराज शख्स ने प्रेमिका के फ्लैट को आग के हवाले किया, अंदर ही थे परिजन
लेखन आबिद खान
मुंबई के डोंबिवली में दीपेश रस्तोगी नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उस पर अपनी पूर्व प्रेमिका के अपार्टमेंट में आग लगाने का आरोप है। घटना के समय प्रेमिका और उसके माता-पिता अपार्टमेंट के अंदर ही मौजूद थे।
गनीमत रही कि सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आए और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। यह घटना तब हुई जब रस्तोगी अपनी पूर्व प्रेमिका से हुए ब्रेकअप को स्वीकार नहीं कर पा रहा था।
रस्तोगी ने पूर्व प्रेमिका के दरवाजे पर डाला पेट्रोल
रस्तोगी और युवती करीब 7-8 साल से रिश्ते में थे। युवती ने ही यह रिश्ता खत्म किया था। रिश्ता टूटने से परेशान होकर, रस्तोगी ने कथित तौर पर युवती के घर के दरवाजे पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी।
वरिष्ठ पुलिस इंस्पेक्टर संदीपान शिंदे ने दीपेश की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। पुलिस इस पूरी घटना की जांच कर रही है और दीपेश रस्तोगी 24 नवंबर तक पुलिस हिरासत में रहेगा।