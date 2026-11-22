मुंबई के डोंबिवली में दीपेश रस्तोगी नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उस पर अपनी पूर्व प्रेमिका के अपार्टमेंट में आग लगाने का आरोप है। घटना के समय प्रेमिका और उसके माता-पिता अपार्टमेंट के अंदर ही मौजूद थे।

गनीमत रही कि सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आए और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। यह घटना तब हुई जब रस्तोगी अपनी पूर्व प्रेमिका से हुए ब्रेकअप को स्वीकार नहीं कर पा रहा था।