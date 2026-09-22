पश्चिम बंगाल में 933 स्कूल किए गए बंद, सालों से नहीं था एक भी छात्र

पश्चिम बंगाल सरकार ने 933 स्कूलों को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला लिया है। इन स्कूलों में पिछले 5 से 20 सालों से कोई छात्र नहीं था। स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक बरमन ने इस फैसले की घोषणा की। उन्होंने बताया कि इनमें प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के स्कूल शामिल हैं, जिनकी इमारतें लंबे समय से इस्तेमाल न होने के कारण काफी खस्ताहाल हो चुकी थीं।