दिल्ली: प्रदूषण से निपटने के लिए वाहनों पर प्रतिबंध की तैयारी, संयुक्त टीमों का होगा गठन

विशेष पुलिस कांस्टेबल चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नियमों का पालन न करने वाली अंतर-शहरी और अंतर-राज्यीय बसों को दिल्ली में प्रवेश न करने दिया जाए।

ऐसे वाहनों को सीमाओं से ही वापस भेज दिया जाएगा।

उन्होंने कहा, "निर्देशों के अनुसार, निर्धारित शर्तों के अधीन दिल्ली में केवल EV, CNG, और BS-VI डीजल बसों को ही अनुमति है। साथ ही, 1 नवंबर से 31 जनवरी तक बाहर पंजीकृत वाहनों पर लागू प्रतिबंधों का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।