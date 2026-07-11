जयपुर: 9 साल की मासूम मदद को जोड़ती रही हाथ, CCTV में सामने आई स्कूल की क्रूर लापरवाही देश Jul 11, 2026

जयपुर के एक प्राइवेट स्कूल में 9 साल की बच्ची की मौत का मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। इस घटना के कई महीनों बाद बच्ची के माता-पिता ने अब इसका CCTV फुटेज जारी किया है। इस वीडियो और नए आरोपों से पता चला है कि स्कूल में उसे करीब एक घंटे तक एक क्लासमेट परेशान करता रहा। उसने कई बार अपनी टीचर से मदद मांगी, लेकिन उसकी गुहार को अनसुना कर दिया गया। कहा जा रहा है कि वह हाथ जोड़कर मदद मांग रही थी, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। छात्रा ने नवंबर 2025 में चौथी मंजिल से कूदकर जान दे दी थी। अब पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है।