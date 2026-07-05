NEET विवाद: भूख हड़ताल के दौरान JNUSU नेता की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती
JNUSU के संयुक्त सचिव दानिश अली को दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रही भूख हड़ताल के दौरान अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। दरअसल, उनका ब्लड शुगर खतरनाक रूप से गिरकर 46 mg/dL तक पहुंच गया था। यह विरोध प्रदर्शन 20 जून को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने शुरू किया था। वे NEET परीक्षा में हुए पेपर लीक और छात्रों की आत्महत्या के मामलों को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।
15वें दिन की भूख हड़ताल में सोनम वांगचुक शामिल
यह भूख हड़ताल आज अपने 15वें दिन में पहुंच गई है। इसमें 28 जून को लद्दाख के जाने-माने कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी शामिल हो गए हैं। CJP ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुला पत्र लिखकर उनसे परीक्षाओं की समस्याओं को ठीक करने और धर्मेंद्र प्रधान को इन मामलों के लिए जवाबदेह ठहराने की अपील की है। आम आदमी पार्टी (AAP) के संजय सिंह और CPI (M) के जॉन ब्रिटस जैसे कई नेताओं ने इस प्रदर्शन का समर्थन किया है, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।