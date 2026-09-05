2 महीने बाद धर्मशाला लौटे दलाई लामा, उमड़ा आस्था का सैलाब

दलाई लामा जून की शुरुआत में धर्मशाला से दिल्ली गए थे, जहां उनके घुटने की सर्जरी हुई थी। पूरी तरह ठीक होने के बाद वे सीधा लद्दाख के लिए रवाना हो गए थे।

लद्दाख में उन्होंने कई धार्मिक शिक्षाएं दीं, प्रार्थना सभाएं आयोजित कीं और सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इनमें उनका 91वां जन्मदिन मनाना और माथो में हुए यार्चोस चेनमो के समापन सत्र में शामिल होना भी शामिल था। दशकों के निर्वासन के बावजूद, उनकी घर वापसी तिब्बती समुदाय के लिए आज भी बहुत खास है।