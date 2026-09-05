2 महीने बाद धर्मशाला लौटे दलाई लामा, उमड़ा आस्था का सैलाब
2 महीने से ज्यादा समय लद्दाख में बिताने के बाद दलाई लामा धर्मशाला लौट आए हैं। उनकी वापसी किसी बड़े जश्न से कम नहीं थी। हजारों तिब्बतियों और श्रद्धालुओं ने एयरपोर्ट से मैक्लोडगंज तक सड़क के दोनों ओर खड़े होकर अपने धर्मगुरु का जोरदार स्वागत किया। कांगड़ा एयरपोर्ट पर केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के कई बड़े अधिकारी भी उन्हें लेने पहुंचे थे।
दलाई लामा ने लद्दाख में दिए प्रवचन और शिक्षाएं
दलाई लामा जून की शुरुआत में धर्मशाला से दिल्ली गए थे, जहां उनके घुटने की सर्जरी हुई थी। पूरी तरह ठीक होने के बाद वे सीधा लद्दाख के लिए रवाना हो गए थे।
लद्दाख में उन्होंने कई धार्मिक शिक्षाएं दीं, प्रार्थना सभाएं आयोजित कीं और सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इनमें उनका 91वां जन्मदिन मनाना और माथो में हुए यार्चोस चेनमो के समापन सत्र में शामिल होना भी शामिल था। दशकों के निर्वासन के बावजूद, उनकी घर वापसी तिब्बती समुदाय के लिए आज भी बहुत खास है।