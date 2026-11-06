चक्रवात 'मुरासू' से आंध्र प्रदेश में 2,000 करोड़ रुपये की बर्बादी, सरकार का युद्धस्तर पर राहत अभियान
मंगलवार को चक्रवात 'मुरासू' ने आंध्र प्रदेश में जमकर कहर बरपाया, जिससे करीब 2,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इस तूफान से कई इलाकों में बिजली, पानी और सड़कों का बुरा हाल हो गया था।
मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने इन सभी को जल्द से जल्द ठीक करने के निर्देश दिए हैं।
आंध्र प्रदेश में राहत कार्य जारी
चक्रवात की वजह से 59 मंडलों में फसलें बर्बाद हो गईं। इससे 1.8 लाख से ज्यादा किसान प्रभावित हुए। साथ ही, 983 घर और सैकड़ों नावें व मछली पकड़ने के जाल भी तबाह हो गए।
सरकार ने तत्काल राहत के लिए जिलों को 37 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी है। राहत और बहाली का काम तेजी से चल रहा है। ज्यादातर बिजली की लाइनें फिर से बहाल कर दी गई हैं। राहत टीमें मौके पर मौजूद हैं।
अधिकारी बाढ़ के पानी के बहाव और बड़े जलाशयों व नहरों में पानी के स्तर पर लगातार नजर रख रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि वे लोगों को सामान्य जीवन में वापस लाने के लिए दिन-रात काम कर रहे हैं।