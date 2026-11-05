मुरसु का कहर: नाव पलटने से 4 मछुआरों की मौत, 5 लापता

तमिलनाडु के 4 मछुआरों के शव आंध्र प्रदेश तट के पास मिले हैं। दरअसल, तूफान मुरसु की वजह से उनकी नाव पलट गई थी। मछुआरों का यह दल 29 अक्टूबर को चेन्नई से निकला था। 3 नवंबर को जब वे अपने बाकी साथियों से जुड़ने के लिए रामायपटनाम की ओर बढ़ रहे थे, तभी लापता हो गए। दुख की बात है कि अभी भी 5 अन्य मछुआरे लापता हैं, जिनकी तलाश में बचाव टीमें जुटी हुई हैं।