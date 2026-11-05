मुरसु का कहर: नाव पलटने से 4 मछुआरों की मौत, 5 लापता
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तमिलनाडु के 4 मछुआरों के शव आंध्र प्रदेश तट के पास मिले हैं। दरअसल, तूफान मुरसु की वजह से उनकी नाव पलट गई थी। मछुआरों का यह दल 29 अक्टूबर को चेन्नई से निकला था। 3 नवंबर को जब वे अपने बाकी साथियों से जुड़ने के लिए रामायपटनाम की ओर बढ़ रहे थे, तभी लापता हो गए। दुख की बात है कि अभी भी 5 अन्य मछुआरे लापता हैं, जिनकी तलाश में बचाव टीमें जुटी हुई हैं।
लापता लोगों की तलाश जारी
जो शव बरामद हुए हैं, उन्हें स्थानीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। वहीं, लापता मछुआरों की तलाश अभी भी चल रही है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों राज्यों के अधिकारी मिलकर बचाव कार्य में लगे हैं ताकि सभी को सुरक्षित घर लाया जा सके। यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि तूफानी मौसम में समुद्र में उतरने से पहले मौसम विभाग की चेतावनियों पर ध्यान देना कितना ज़रूरी है।