चक्रवात 'अर्नब' की शक्ति हुई कम, गृह मंत्री ने आंध्र प्रदेश के लिए खोले मदद के द्वार
चक्रवात 'अर्नब' अभी आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों, यानम और इनसे सटे बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों पर बना हुआ है। हालांकि, केंद्र सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह सक्रिय दिख रही है।
इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के नेताओं से बात कर हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) की टीमें पहले से ही जमीन पर उतर कर मोर्चा संभाल चुकी हैं। अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीमें (IMCTs) भी जल्द ही भेजी जाएंगी। ये टीमें मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन करेंगी और यह भी देखेंगी कि आगे किस तरह की और कितनी मदद की जरूरत होगी।
चक्रवात कमजोर होकर बना चक्रवाती तूफान
मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, एक राहत भरी खबर यह है कि चक्रवात अब तेज तूफान की श्रेणी से कमजोर होकर एक सामान्य चक्रवाती तूफान में बदल गया है।
यह फिलहाल समुद्र तट के किनारे-किनारे आगे बढ़ रहा है। अनुमान है कि अगले 48 घंटों में यह और भी कमज़ोर पड़ जाएगा।