चक्रवात 'अर्नब' से ओडिशा-आंध्र प्रदेश में भारी बारिश, स्कूल बंद; 8,000 लोग सुरक्षित जगह भेजे गए

ओडिशा के कई जिलों में भूस्खलन, जलभराव, पेड़ उखड़ने और घरों को नुकसान पहुंचने की खबर है। बाढ़ से सड़क और संचार व्यवस्था भी बाधित हुई है।

मालिगुरा और छतरिपुट स्टेशनों के बीच भूस्खलन के कारण रेल सेवाएं प्रभावित हुईं। यहां एहतियात के तौर पर 4 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया, जबकि कुछ ट्रेनों को बीच में ही रोक दिया गया।

आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने कहा कि 8,082 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है।