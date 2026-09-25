चक्रवात 'अर्नब' से ओडिशा-आंध्र प्रदेश में भारी बारिश, स्कूल बंद; 8,000 लोग सुरक्षित जगह भेजे गए
क्या है खबर?
बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान 'अर्नब' का असर कम से कम 9 राज्यों में देखने को मिल रहा है। ओडिशा और आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जहां भारी बारिश और भूस्खलन के खतरे को देखते हुए 8,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। वहीं, पश्चिम बंगाल और झारखंड के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश हुई है। हालांकि, धीरे-धीरे तूफान का असर कम हो रहा है।
ओडिशा
ओडिशा में ट्रेन से लेकर सड़क यातायात तक प्रभावित
ओडिशा के कई जिलों में भूस्खलन, जलभराव, पेड़ उखड़ने और घरों को नुकसान पहुंचने की खबर है। बाढ़ से सड़क और संचार व्यवस्था भी बाधित हुई है।
मालिगुरा और छतरिपुट स्टेशनों के बीच भूस्खलन के कारण रेल सेवाएं प्रभावित हुईं। यहां एहतियात के तौर पर 4 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया, जबकि कुछ ट्रेनों को बीच में ही रोक दिया गया।
आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने कहा कि 8,082 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है।
रेड अलर्ट
ओडिशा के 5 जिलों में स्कूल बंद
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आज ओडिशा के कोरापुट, नबरंगपुर और कालाहांडी के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।
वहीं, बोलांगीर, मलकानगिरी, नुआपाड़ा, कंधमाल, रायगड़ा, गंजम और गजपति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
इसके अलावा नबरंगपुर, कालाहांडी, गजपति, कोरापुट और रायगड़ा में स्कूलों को बंद कर दिया गया है।
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री पुजारी ने कहा, "जिला कलेक्टरों को जलमग्न क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए कहा गया है।"
आंध्र प्रदेश
आंध्र प्रदेश में भी भारी बारिश
तूफान के असर से आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय क्षेत्र में भारी बारिश हुई।
IMD के मुताबिक, विशाखापट्टनम में सबसे ज्यादा 28 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा कोय्यलागुडेम में 20 सेंटीमीटर और भीमुनिपट्टनम, काकीनाडा और पेद्दापुरम में 15-15 सेंटीमीटर बारिश हुई।
IMD ने अनुमान जताया कि आज अल्लूरी सीतारामाराजू, NTR और एलुरु जिलों में भारी बारिश हो सकती है।
वहीं, तटीय इलाकों और यानम में 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं।
झारखंड
झारखंड और पश्चिम बंगाल भी प्रभावित
झारखंड में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई।
IMD ने रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा और पश्चिम सिंहभूम के लिए ऑरेंज अलर्ट, वहीं 11 जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है।
रांची मौसम विज्ञान केंद्र के उपनिदेशक अभिषेक आनंद ने बताया, "दक्षिणी और मध्य भागों के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। कुछ जिलों में बिजली गिरने के साथ-साथ 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।"