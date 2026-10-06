अहमदाबाद में शख्स आपत्तिजनक वीडियो कॉल के बाद ठगी का शिकार, 50 लाख ठगे
अहमदाबाद के एक 25 वर्षीय युवक ने साइबर ठगों के जाल में फंसकर 49.78 लाख रुपये गंवा दिए। यह सब तब शुरू हुआ जब उसे व्हाट्सएप पर एक अनजान नंबर से वीडियो कॉल आई।
इस कॉल में एक नग्न महिला दिख रही थी। इसके तुरंत बाद, ठगों ने उसे धमकी देना शुरू कर दिया कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वे उसका चेहरा जोड़कर एक अश्लील वीडियो वायरल कर देंगे और उसके परिवार वालों को भी भेज देंगे।
ठगों ने खुद को अधिकारी बताया, अहमदाबाद साइबर क्राइम कर रहा जांच
धीरे-धीरे ठगों ने अपनी मांगों को बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने खुद को दिल्ली साइबर क्राइम का अधिकारी बताकर उस पर और दबाव बनाना शुरू किया। बाद में एक यूट्यूब अधिकारी बनकर भी फोन किया और वीडियो डिलीट करने के बहाने और पैसे मांगे।
युवक ने भले ही ठगों को 49.78 लाख रुपये दे दिए हों, लेकिन उनका लालच कम नहीं हुआ। ब्लैकमेलिंग की धमकियां जारी रहीं। परेशान होकर आखिरकार उस युवक ने पुलिस से मदद लेने का फैसला किया।
अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच अब इस मामले की गहन जांच कर रही है और उन ठगों की तलाश में जुटी है। यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि ऑनलाइन सतर्क रहना कितना जरूरी है और ऐसी संदिग्ध मांगों के आगे कभी नहीं झुकना चाहिए।