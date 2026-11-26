धनराज की हत्या उनके घर के बाहर की गई थी। इस मामले ने खूब राजनीतिक सुर्खियां बटोरी थीं। कुल 20 आरोपियों में से सिर्फ 3 को दोषी ठहराया गया है। 16 को बरी कर दिया गया, जबकि एक की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी। अगर जुर्माने की रकम नहीं भरी जाती है, तो उनकी सजा 5 साल और बढ़ जाएगी। यह फैसला कड़ी सुरक्षा के बीच आया। इस दौरान धनराज के परिवार और पार्टी के सदस्य भी वहां मौजूद थे। केरल में जारी राजनीतिक तनाव के बीच यह एक अहम पड़ाव माना जा रहा है।