अहमदाबाद हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने दबोचा 10 करोड़ का ड्रग्स तस्कर

स्निफर डॉग ने ऐसे पकड़ा हाइड्रोपोनिक मारिजुआना

इस मामले का पता तब चला जब एक स्निफर डॉग ने इब्राहिम के ट्रॉली बैग में कुछ संदिग्ध होने का संकेत दिया। कस्टम अधिकारियों ने जब बैग की तलाशी ली, तो उन्हें अंदर 5 चांदी के पैकेट मिले। इन पैकेटों में हरी पत्तियां थीं, जिन्हें बाद में हाइड्रोपोनिक मारिजुआना के तौर पर पहचाना गया। यह कैनबिस का एक प्रकार है जिसे मिट्टी की जगह पानी में उगाया जाता है। अधिकारियों ने ड्रग्स जब्त कर लिया है और अब वे इस बात की जांच कर रहे हैं कि यह खेप तस्करी के जरिए यहां कैसे पहुंची।