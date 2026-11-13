जजों पर आरोप, सुप्रीम कोर्ट से सजा; चर्चित पूर्व जज सीएस कर्णन का निधन
लेखन आबिद खान
भारतीय न्याय व्यवस्था को झकझोरने के लिए जाने जाने वाले हाईकोर्ट के पूर्व जज सीएस कर्णन का 71 साल की उम्र में चेन्नई में निधन हो गया।
जज के तौर पर कर्णन का कार्यकाल बिल्कुल भी सामान्य नहीं रहा। उन्होंने साथी जजों पर जातिगत भेदभाव का आरोप लगाकर सुर्खियां बटोरीं, जिसके बाद उनका मद्रास हाईकोर्ट से कलकत्ता हाईकोर्ट में तबादला कर दिया गया था।
कर्णन ने जजों पर लगाए थे जातिगत भेदभाव के आरोप
साल 2017 में जब वे कलकत्ता हाईकोर्ट के जज थे, तब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अदालत की अवमानना के मामले में 6 महीने की जेल की सजा सुनाई थी। रिटायर होने के बाद भी वे कानूनी लड़ाइयों और अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने की वजह से सुर्खियों में बने रहे। उनके उठाए गए कदमों ने भारत की न्याय व्यवस्था में जाति और न्याय को लेकर लगातार चर्चाओं को जन्म दिया।