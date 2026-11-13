जजों पर आरोप, सुप्रीम कोर्ट से सजा; चर्चित पूर्व जज सीएस कर्णन का निधन

साल 2017 में जब वे कलकत्ता हाईकोर्ट के जज थे, तब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अदालत की अवमानना के मामले में 6 महीने की जेल की सजा सुनाई थी। रिटायर होने के बाद भी वे कानूनी लड़ाइयों और अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने की वजह से सुर्खियों में बने रहे। उनके उठाए गए कदमों ने भारत की न्याय व्यवस्था में जाति और न्याय को लेकर लगातार चर्चाओं को जन्म दिया।