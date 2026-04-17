असम के चिरांग में तनाव, जंगल जमीन पर कब्जे को लेकर वन विभाग पर हिंसक हमला, वाहन खाक देश Apr 17, 2026

असम के चिरांग ज़िले में तनाव का माहौल बन गया है। भूटान सीमा के पास रनिखाटा वन कार्यालय पर लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया। दरअसल, यह घटना तब हुई जब वन विभाग ने जंगल की आरक्षित ज़मीन पर अवैध रूप से कब्ज़ा करने के आरोप में कुछ स्थानीय लोगों को हिरासत में लिया था। शुरुआती विरोध-प्रदर्शन तो शांतिपूर्ण थे, लेकिन जल्द ही स्थिति बेकाबू हो गई। गुस्साई भीड़ ने वन विभाग के कुछ कर्मचारियों के साथ मारपीट की, सरकारी गाड़ियों में आग लगा दी और जलते हुए फर्नीचर व पत्थरों से सड़क को जाम कर दिया। हालात को संभालने के लिए पुलिस को तुरंत हस्तक्षेप करना पड़ा।