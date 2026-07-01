नए आपराधिक कानूनों का कमाल, 23 राज्यों में जांच 25 प्रतिशत तक तेज

ICJS 2.0 जांच के समय को 25 प्रतिशत कम कर रहा

इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS) 2.0 ने आपराधिक न्याय प्रक्रिया में काफी तेजी ला दी है। इसकी वजह से जांच में लगने वाला समय 25 प्रतिशत तक कम हो गया है। चार्जशीट दाखिल करने की दर भी 51 प्रतिशत से बढ़कर 67 प्रतिशत हो गई है, वहीं 2024 से अब तक FIR दर्ज होने की संख्या 17.8 लाख से बढ़कर 74.4 लाख तक पहुंच गई है। अब तक, 117 करोड़ से भी ज्यादा डेटाबेस सर्च किए जा चुके हैं, जिससे मामलों की सुनवाई में गति आई है। खास बात यह है कि लगभग 250 ऐसे मामले हैं जो FIR दर्ज होने के 6 महीने से भी कम समय में ट्रायल तक पहुंच गए। हालांकि, ज्यादातर राज्य इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, पर कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में कनेक्टिविटी की समस्या और नई तकनीक के इस्तेमाल को लेकर झिजक की वजह से वे थोड़ा पीछे छूट रहे हैं।