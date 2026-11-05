दिल्ली-मुंबई में प्रदूषण और बुखार कर रहे बेहाल, ऐसे करें बचाव
दिल्ली-NCR और मुंबई के लोग आजकल खांसी और सांस की दिक्कतों से जूझ रहे हैं। इसकी वजह है प्रदूषण और फ्लू का एक साथ आना। समझने वाली बात ये है कि प्रदूषण से होने वाली गले की खराश या खांसी धीरे-धीरे शुरू होती है, जिसमें आमतौर पर बुखार नहीं होता। इसी तरह फ्लू में बुखार और बदन दर्द के साथ लक्षण अचानक सामने आते हैं। यही कारण है कि यह पहचानना मुश्किल हो जाता है कि आखिर बीमारी की असल वजह क्या है।
अचानक बुखार आना है फ्लू का संकेत
डॉक्टर बताते हैं कि अगर आपके लक्षण अचानक आते हैं या आपको बुखार है, तो यह फ्लू हो सकता है। वहीं, अगर खांसी धीरे-धीरे बढ़ रही है और बुखार नहीं है, तो अक्सर यह प्रदूषण की वजह से होता है। डॉ रोमेल टिकू बताते हैं कि प्रदूषण और संक्रमण दोनों ही बीमारी के लक्षणों को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। इसलिए अगर आपको सीने में दर्द या सांस लेने में दिक्कत जैसे गंभीर लक्षण महसूस हों, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। हल्के लक्षणों के लिए, इस मौसम में फ्लू का टीका लगवा लेना एक समझदारी भरा फैसला है।