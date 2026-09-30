नेपाल की बारिश ने गंडक तोड़ा, बिहार का बाघा शहर डूबा

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे कर रहे हैं। उन्होंने जिला प्रशासन के आला अधिकारियों को फौरन राहत और बचाव कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। जिले में 23 सामुदायिक रसोई और राहत शिविर लगाए गए हैं।

वहीं, लोग ऊंचे स्थानों पर आसरा ले रहे हैं और उन्हें सिर छिपाने के लिए तिरपाल भी बांटे जा रहे हैं। मौसम विभाग ने आगे भी भारी बारिश होने की संभावना जताई है। ऐसे में सभी को सतर्क रहने के लिए कहा गया है।