बेंगलुरु हवाई अड्डे तक आने-जाने के लिए 6 नवंबर से बदलेगा रास्ता, यहां जानें नया मार्ग
अगर आप बेंगलुरु एयरपोर्ट जाने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। बल्लारी रोड पर एक नया 4-लेन एलिवेटेड कॉरिडोर बन रहा है, जिसका काम 6 नवंबर से शुरू होकर अगले 18 महीने तक चलेगा।
इस दौरान, माल ढोने वाले वाहन, KSRTC और निजी बसें इस रास्ते का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी। इसलिए, अगर आप उड़ान भरने या एयरपोर्ट से वापस आने वाले हैं, तो आपको अपनी यात्रा के लिए नए वैकल्पिक रास्तों की योजना पहले से बनानी होगी।
बेंगलुरु सेंट्रल, यशवंतपुर और हेब्बल से एयरपोर्ट जाने के रास्ते
सेंट्रल बेंगलुरु से आने वाले यात्री ओल्ड हाई ग्राउंड्स जंक्शन और नागवारा रोड का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप यशवंतपुर से आ रहे हैं, तो एयरपोर्ट जाने के लिए मटिकेरे रोड और BEL सर्कल से होकर जाएं।
शहर की ओर लौटते समय, आप नागवारा जंक्शन और बैंबू बाज़ार के रास्ते आ सकते हैं। यशवंतपुर के स्थानीय लोग BHEL जंक्शन और मारगोसा रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि हेब्बल से जाने वाले लोग बैप्टिस्ट हॉस्पिटल सर्विस रोड से आनंद नगर या RT नगर की तरफ जा सकते हैं।
बल्लारी रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण जारी
बल्लारी रोड पर बन रहा यह नया 4-लेन एलिवेटेड कॉरिडोर पूरा होने के बाद एयरपोर्ट तक का सफर और आसान बना देगा।