बेंगलुरु हवाई अड्डे तक आने-जाने के लिए 6 नवंबर से बदलेगा रास्ता, यहां जानें नया मार्ग

सेंट्रल बेंगलुरु से आने वाले यात्री ओल्ड हाई ग्राउंड्स जंक्शन और नागवारा रोड का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप यशवंतपुर से आ रहे हैं, तो एयरपोर्ट जाने के लिए मटिकेरे रोड और BEL सर्कल से होकर जाएं।

शहर की ओर लौटते समय, आप नागवारा जंक्शन और बैंबू बाज़ार के रास्ते आ सकते हैं। यशवंतपुर के स्थानीय लोग BHEL जंक्शन और मारगोसा रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि हेब्बल से जाने वाले लोग बैप्टिस्ट हॉस्पिटल सर्विस रोड से आनंद नगर या RT नगर की तरफ जा सकते हैं।