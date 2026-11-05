प्रदूषण नियंत्रण की दोहरी तलवार: दिल्ली-NCR में 10 लाख श्रमिकों की रोजी-रोटी पर आया संकट

बड़े बिल्डर तो शायद अपनी परियोजना की समय-सीमा आगे बढ़ाकर काम चला लेंगे, लेकिन छोटे ठेकेदारों और प्रवासी मजदूरों के लिए यह मुश्किल भरा दौर होगा। उन्हें काम न मिलने से आमदनी का नुकसान होगा और प्रोजेक्ट भी अटक जाएंगे। दिनेश गुप्ता जैसे उद्योग जगत के कई लोग अधिकारियों से यह अपील कर रहे हैं कि वे केवल एकतरफा पाबंदियां लगाने के बजाय प्रदूषण के मुख्य कारणों, जैसे ट्रैफिक पर ज्यादा ध्यान दें। कुछ लोग यह सुझाव भी दे रहे हैं कि वास्तविक समय की वायु गुणवत्ता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाए। इससे रोजगार भी बचेंगे और हवा भी साफ होगी दोनों के बीच एक अच्छा संतुलन बन पाएगा।