कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ECINET सॉफ्टवेयर की जानकारी न देकर कुछ छिपा रहा है

कांग्रेस ने पूछा- ECINET सॉफ्टवेयर की जानकारी क्यों नहीं दे रहा चुनाव आयोग?

लेखन आबिद खान 04:15 pm Oct 25, 202604:15 pm

क्या है खबर?

कांग्रेस ने फिर चुनाव आयोग पर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने कहा कि आयोग ECINET सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी न देकर कुछ छिपा रहा है। दरअसल, एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आयोग ने SIR में इस्तेमाल हुए सॉफ्टवेयर के बारे में सूचना के अधिकार (RTI) के तहत जानकारी देने से मना कर दिया है। इस पर कांग्रेस ने पूछा, 'ECINET सॉफ्टवेयर को लेकर पारदर्शिता की कमी ने नागरिकों के बीच विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया है।'