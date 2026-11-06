NIT तिरुचिरापल्ली में छात्र की दर्दनाक मौत, हॉस्टल में दी जान

पुलिस मामले की जांच कर रही है और हिरिथिक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना के वक्त उसका रूममेट कमरे में नहीं था।

आत्महत्या के विचार पर यहां से लें सहायता



अगर आप या आपके जानने वाले किसी भी प्रकार के तनाव से गुजर रहे हैं और आत्महत्या करने के विचार आ रहे हैं तो आप समाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर 1800-599-0019 या आसरा NGO के हेल्पलाइन नंबर 91-22-27546669 पर संपर्क करें।

