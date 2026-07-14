E20 पेट्रोल विवाद: नितिन गडकरी बोले- आम लोग नहीं कर सकते सही माइलेज की जांच

ABP न्यूज के एक पत्रकार ने गडकरी से पूछा, "मेरे पास 2023 मॉडल कार है, जो E20 मानकों के अनुरूप है। पहले इसका माइलेज 11 किलोमीटर प्रति लीटर था, जो अब 7 पर आ गया है।"

इस पर गडकरी ने पूछा कि माइलेज कैसे नापा, तो पत्रकार ने कहा कि डैशबोर्ड पर आता है।

तब गडकरी ने कहा, "आप और मैं माइलेज की जांच नहीं कर सकते। ये केवल अधिकृत डीलर की मशीन से ही जांचा जा सकता है।"