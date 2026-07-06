पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने E20 लागू करने के बारे में दोबारा विचार करने का आग्रह किया है

पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने की E20 पेट्रोल लागू करने पर दोबारा विचार करने की मांग

क्या है खबर?

E20 पेट्रोल (20 फीसदी इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) को लेकर चल रही बहस ने एक नया मोड़ ले लिया है। ओडिशा में पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन (PDA) ने सरकार से E20 फ्यूल को लागू करने के फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की है। यह बात ऐसे समय में कही गई है, जब कंपनियों के विशेषज्ञों ने कहा है कि उनकी E20-कम्पैटिबल गाड़ियों की टेस्टिंग की गई है और ज्यादा इथेनॉल वाले मिश्रण के साथ उन्हें चलाना सुरक्षित है।