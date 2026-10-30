जर्मनी को हर साल 90,000 भारतीय श्रमिकों की जरूरत, मंत्री पीयूष गोयल ने बताया

यह बढ़ती मांग छात्रों की संख्या में भी साफ दिख रही है। 2025-26 के विंटर सेमेस्टर के लिए, जर्मनी में अंतरराष्ट्रीय छात्रों के दाखिले में भारत पहले नंबर पर आ गया है। इस साल कुल 69,816 भारतीय छात्रों ने दाखिला लिया है, जो पिछले साल से 17.5 प्रतिशत ज्यादा है।

कई भारतीय छात्र जर्मनी की रिसर्च, इनोवेशन और अंतरराष्ट्रीय करियर के मौकों की वजह से आकर्षित होते हैं, साथ ही वहां की सस्ती शिक्षा भी उन्हें खूब लुभा रही है।