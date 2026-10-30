जर्मनी को हर साल 90,000 भारतीय श्रमिकों की जरूरत, मंत्री पीयूष गोयल ने बताया
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि जर्मनी को हर साल कम से कम 90,000 भारतीय श्रमिकों की जरूरत है।
जर्मनी के विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद, जिन्होंने संकेत दिया था कि यह संख्या शायद इससे भी कहीं ज्यादा हो सकती है।
गोयल ने बताया कि कैसे भारतीय पेशेवर विदेशों में अपनी जगह बना रहे हैं और जर्मनी उनके कौशल को कितना महत्व देता है।
भारत ने जर्मनी में छात्रों के दाखिले के मामले में शीर्ष स्थान हासिल किया
यह बढ़ती मांग छात्रों की संख्या में भी साफ दिख रही है। 2025-26 के विंटर सेमेस्टर के लिए, जर्मनी में अंतरराष्ट्रीय छात्रों के दाखिले में भारत पहले नंबर पर आ गया है। इस साल कुल 69,816 भारतीय छात्रों ने दाखिला लिया है, जो पिछले साल से 17.5 प्रतिशत ज्यादा है।
कई भारतीय छात्र जर्मनी की रिसर्च, इनोवेशन और अंतरराष्ट्रीय करियर के मौकों की वजह से आकर्षित होते हैं, साथ ही वहां की सस्ती शिक्षा भी उन्हें खूब लुभा रही है।