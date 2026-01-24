कॉमेडियन कुणाल कामरा को दिल्ली कोर्ट का नोटिस, एकनाथ शिंदे पर टिप्पणियों से जुड़ा है मामला

दिल्ली की एक कोर्ट ने कॉमेडियन कुणाल कामरा को नोटिस जारी किया है

लेखन आबिद खान 03:13 pm Jan 24, 202603:13 pm

क्या है खबर?

दिल्ली की एक कोर्ट ने कॉमेडियन कुणाल कामरा को नोटिस जारी किया है। ये मामला महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का मजाक उड़ाने वाली कथित टिप्पणियों से जुड़ा है। इस संबंध में शिवसेना (शिंदे) के दिल्ली प्रमुख संदीप चौधरी द्वारा याचिका दायर कर कामरा के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की थी। अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी। इससे पहले मजिस्ट्रेट ने कामरा के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया था।