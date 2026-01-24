कॉमेडियन कुणाल कामरा को दिल्ली कोर्ट का नोटिस, एकनाथ शिंदे पर टिप्पणियों से जुड़ा है मामला
क्या है खबर?
दिल्ली की एक कोर्ट ने कॉमेडियन कुणाल कामरा को नोटिस जारी किया है। ये मामला महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का मजाक उड़ाने वाली कथित टिप्पणियों से जुड़ा है। इस संबंध में शिवसेना (शिंदे) के दिल्ली प्रमुख संदीप चौधरी द्वारा याचिका दायर कर कामरा के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की थी। अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी। इससे पहले मजिस्ट्रेट ने कामरा के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया था।
आपत्ति
क्या है मामला?
चौधरी ने याचिका में कहा है कि कामरा ने 'नया भारत' शीर्षक से एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है, जिसमें उन्होंने शिंदे के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया और राजनीतिक समूहों के बीच नफरत और दुर्भावना को बढ़ावा देने की कोशिश की। चौधरी ने वीडियो में 'गद्दार', 'दलबदलू' और 'फडणवीस की गोद' जैसे शब्दों और वाक्यांशों के प्रयोग पर आपत्ति जताई है। इसी मामले में ये नोटिस जारी किया गया है।
शिकायत
मजिस्ट्रेट ने कहा था- कामरा की टिप्पणी अपराध की श्रेणी में नहीं
इससे पहले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हिमांशु सहलोथ ने कामरा के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था, "कामरा ने शिवसेना के भीतर कथित दलबदल और पुनर्गठन पर टिप्पणी करने के लिए व्यंग्य और राजनीतिक पैरोडी का इस्तेमाल किया था। हालांकि, कामरा की भाषा कुछ लोगों के लिए आपत्तिजनक या अरुचिकर हो सकती है, लेकिन यह संज्ञेय अपराध की श्रेणी में नहीं आती है।"