बॉम्बे हाई कोर्ट की विजय माल्या को चेतावनी, कहा- भारत आओ, तभी सुनेंगे याचिका

बॉम्बे हाई कोर्ट ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा कि जब तक माल्या भारत नहीं लौटते, तब तक उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं होगी। इस याचिका में माल्या ने भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम (EFO) के प्रावधानों को चुनौती दी है। मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड़ की पीठ ने कहा कि अगर माल्या चाहते हैं कि हम उनकी याचिका पर विचार करे, तो उन्हें भारत लौटना चाहिए।

टिप्पणी पीठ ने कहा- माल्या अदालती प्रक्रिया से बच रहे पीठ ने कहा, "आपको वापस आना होगा। अगर आप वापस नहीं आ सकते, तो हम इस याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकते। आप भारत और UK की अदालती प्रक्रिया से बच रहे हैं, इसलिए आप EFO अधिनियम को चुनौती देने वाली वर्तमान याचिका का लाभ नहीं उठा सकते।" कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति खुद को न्यायिक प्रक्रिया से दूर रखे हुए है, उसे कोर्ट से राहत की उम्मीद नहीं करनी चाहिए।

सरकार का पक्ष ED बोली- माल्या ने भगोड़ा घोषित होने के बाद अधिनियम को चुनौती दी प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि माल्या ने एक हलफनामा दायर कर दावा किया है कि बैंकों द्वारा उनसे पैसे की मांग करना गलत था और वह मामले को वसूली की कार्यवाही में बदलने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा, "माल्या ने 2018 के अधिनियम को तभी चुनौती दी जब वह भगोड़ा बन चुका था और भारत लंदन में प्रत्यर्पण कार्यवाही के अंतिम चरण में था।"

माल्या के वकील माल्या के वकील ने क्या तर्क दिया? बार एंड बेंच के मुताबिक, माल्या की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अमित देसाई ने एक पुराने फैसले का हवाला देते हुए तर्क दिया कि कानून की प्रकृति को देखते हुए माल्या को भारत आए बिना भी सुनवाई का अवसर दिया जा सकता है। हालांकि, पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि माल्या को यह बताने का निर्देश देने वाला एक मौजूदा आदेश है कि वह कब लौटने का प्रस्ताव रखते हैं।

