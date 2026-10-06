CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर 10 से CJP का जंतर-मंतर पर धरना

CJP का 10 अक्टूबर को दूसरा बार बड़ा धरना है। इससे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जुलाई में धरना शुरू किया गया था, जो एक महीने तक चला।

NEET पेपर लीक के खिलाफ शुरू किया गया प्रधान के इस्तीफा के साथ खत्म हुआ था। इसे CJP ने छात्रों की बड़ी जीत बताई थी।

अब चुनाव में हेराफेरी और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में गड़बड़ी को लेकर ज्ञानेश का इस्तीफा मांगा जा रहा है।