दिल्ली जंतर-मंतर विरोध प्रदर्शन: पुलिस ने 100 से ज्यादा आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारियों को किया बेनकाब

हालात काबू में करने के लिए पुलिस ने पहले वॉटर कैनन चलाए और फिर कुछ खास जगहों पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी दागे। जब स्थिति थोड़ी शांत हुई, तो पुलिस ने पीछे हटना ही ठीक समझा, ताकि मामला और ज्यादा खराब न हो। अब इस पूरी घटना को लेकर एक आधिकारिक समीक्षा चल रही है। यह देखा जा रहा है कि क्या पुलिस ने नियमों के हिसाब से ही कार्रवाई की थी या नहीं, खासकर तब जब 100 से ज्यादा ऐसे प्रदर्शनकारियों की पहचान हुई है, जिनके खिलाफ पहले से ही गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह धरना कथित NEET पेपर लीक के विरोध में था, लेकिन इसका अंत गाड़ियों को नुकसान पहुंचने और पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार होने के साथ हुआ।